Calciomercato Milan – Difesa, seguiti Ajer e Milenkovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, in vista della prossima stagione, si sta muovendo molto per rinforzare la propria difesa vista la probabile partenza di Mateo Musacchio, in scadenza di contratto tra un anno e ben lontano dal rinnovarlo.

Con Léo Duarte sempre infortunato e Matteo Gabbia ancora acerbo, il riscatto di Simon Kjaer dal Siviglia per 2,5 milioni di euro non potrà bastare. Il Diavolo segue sempre, con molta attenzione, a tal proposito, il norvegese Kristoffer Ajer, classe 1998, di proprietà del Celtic e il serbo Nikola Milenkovic, classe 1997, della Fiorentina.

Tanto Ajer quanto Milenkovic, sebbene giovanissimi, sono titolari nelle rispettive squadre di appartenenza.