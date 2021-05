Calciomercato Milan – Difesa, rispunta il nome di Senesi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcos Senesi, argentino del Feyenoord, torna nel mirino del Diavolo per la prossima stagione

Il Milan, che nella sessione estiva di calciomercato acquisterà un difensore centrale, è tornato su Marcos Senesi. Lo ha riferito 'TuttoMercatoWeb'. Senesi, classe 1997, è argentino ma gioca nel Feyenoord. Sotto contratto con gli olandesi fino al 30 giugno 2023, il difensore mancino costa circa 20 milioni di euro. Un suo arrivo in rossonero, però, è legato sia alla qualificazione del Diavolo in Champions League sia ad altri fattori. Come, ad esempio, alla cessione di Alessio Romagnoli e/o al riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.