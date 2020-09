Calciomercato Milan – Difesa: rispunta fuori il nome di Nastasic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matija Nastasic, come ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, potrebbe essere, un po’ a sorpresa, il rinforzo del Milan in difesa per questa sessione di calciomercato.

Nastasic, classe 1993, è un difensore centrale serbo, di piede sinistro, che gioca in Germania, nello Schalke 04, dal 2015. Prima, come si ricorderà, aveva vestito le maglie di Manchester City e della Fiorentina.

Il nome di Nastasic ricorre, nelle cronache di calciomercato del Milan, non di certo per la prima volta. Il club di Via Aldo Rossi lo ha già cercato, in passato, a più riprese: anche lui, così come Nikola Milenkovic, è assistito da Fali Ramadani, con il quale il Milan ha ottimi rapporti.

Nastasic potrebbe lasciare lo Schalke 04 e tornare in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. ‘REPUBBLICA’ PENSA CHE IL FAVORITO PER VESTIRE ROSSONERO SIA UN ALTRO >>>