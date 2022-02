Calciomercato Milan – Difesa, il primo obiettivo è Botman del Lille

Sven Botman è l'obiettivo prioritario del Milan, nel calciomercato estivo, per rinforzare la propria retroguardia. Costerà 30 milioni di euro

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il fondo Elliott , per il calciomercato estivo del Milan , avrebbe deciso di stanziare 100 milioni di euro per rinforzare la squadra in ogni settore del campo. Di questi soldi, il Milan ne destinerà circa 30 all'acquisto di Sven Botman , classe 2000 , difensore centrale olandese del Lille .

Come noto i contatti tra il Diavolo e gli agenti dell'ex Ajax e Heerenveen proseguono da tempo: sono costanti e proficui. Botman, finora, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con la maglia della propria Nazionale, da poco nuovamente affidata a Louis van Gaal .

Ma anche grazie al trasferimento in una storica big del calcio europeo come il Milan il giovane centrale proverà a strappare una convocazione e, magari, una maglia da titolare per i Mondiali in Qatar.