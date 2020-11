Calciomercato Milan – Difesa, piace Schuurs: ecco quanto costa | News

Calciomercato Milan, idea Schuurs dell’Ajax

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Diavolo, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli nel calciomercato di gennaio. Il Milan starebbe pensando, tra le tante alternative, anche a Perr Schuurs, classe 1999, gioiello dell’Ajax di Erik ten Hag.

Schuurs, definito in patria l’erede di Matthijs de Ligt, è un colosso di 191 centimetri, di piede destro, dal presente roseo e dal prospero avvenire. Sotto contratto con i ‘Lancieri‘ di Amsterdam fino al 30 giugno 2022, l’ex calciatore del Fortuna Sittard potrebbe cambiare maglia ed approdare a Milano.

Milan e Inter, da tempo, lo seguono: sono rimaste molto impressionate dalle prestazioni di Schuurs in Eredivisie (già 7 presenze in questa stagione) ed in Champions League (3). Il costo, però, è già alquanto proibitivo. L’Ajax, infatti, non sembrerebbe intenzionato ad ascoltare offerte inferiori ai 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN, ALTRO DERBY CON L’INTER. STAVOLTA PER UN FORTE CENTROCAMPISTA >>>