Calciomercato Milan – Difesa, piace anche Umtiti | News

Calciomercato Milan: dialoghi con il Barça per Umtiti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Samuel Umtiti, classe 1993, difensore centrale francese ex Olympique Lione ed in forza al Barcellona, sarebbe finito sul taccuino del Milan come possibile rinforzo per la difesa. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Secondo la ‘rosea‘, il Milan avrebbe aperto, infatti, dei dialoghi di calciomercato con il Barça. E Umtiti, difensore mancino, sarebbe entrato nei discorsi tra i club. Il giocatore, attualmente, è ai margini della rosa dei catalani di Ronald Koeman. Il discorso, per il momento, non sarebbe proseguito per via dell’alto ingaggio del centrale transalpino.

Umtiti, infatti, percepisce ben 6 milioni di euro netti di stipendio in Catalogna.