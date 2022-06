Calciomercato Milan – Difesa, spunta l’idea Pablo Marì: le ultime news

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si è soffermato sulle idee di calciomercato del Milan per quanto riguarda la difesa. La pista Sven Botman si è raffreddata a causa delle richieste alte del Lille, che ha un certo potere contrattuale sul giocatore, in scadenza nel 2025. In questi casi la volontà del giocatore fa la differenza, ma al momento la trattativa rimane in stand-by. E allora ecco che il noto quotidiano romano parla dell'ultima idea rossonera, che porta ad un giocatore già seguito in passato: si tratta di Pablo Marì .

Il difensore di proprietà dell'Arsenal ha giocato da gennaio in poi con la maglia dell'Udinese, mostrando ottime prestazioni. Lo spagnolo non ha problemi di adattabilità in campo: con i Gunners veniva impiegato in una difesa a 4, in Friuli si è ambientato benissimo anche nella difesa a 3. Che problemi avrebbe se dovesse ritornare alle vecchie abitudini? Inoltre il desiderio di rimanere in Serie A è alto: in Inghilterra, infatti, avrebbe poco spazio anche nella prossima stagione. Sono solo 14 le presenze in due stagioni in Premier League. Sarebbe un’operazione low cost, magari un nuovo prestito da concordare con i londinesi: di certo la valutazione è meno impegnativa rispetto a Botman. Milan, un talento del Borussia Dortmund come vice Theo Hernandez: le ultime news di mercato