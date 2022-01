Calciomercato Milan – Difesa, occhi anche su Estève, Viti e Cuenca

Il Milan è alla caccia di un difensore in questa sessione invernale di calciomercato. Sono tre i giovani monitorati dal club meneghino

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, sta cercando un difensore centrale in questa sessione invernale di calciomercato. La strategia di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di aspettare l'ultima settimana per prendere un elemento che sia funzionale al progetto tecnico rossonero. Non si compra, insomma, tanto per comprare. Verrà aggiunto un difensore soltanto se ritenuto idoneo per il presente e per il futuro del club rossonero.

Nel caso in cui, però, il Diavolo non riuscisse a trovare un centrale con queste caratteristiche, non è escluso che i dirigenti rossoneri ricorrano al calciomercato di gennaio per portare al Milan un giovane di prospettiva. Magari da inserire alle spalle dei quattro centrali attualmente disponibili, ovvero Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli (quando avrà smaltito il CoVid) e Fikayo Tomori (quando tornerà dall'operazione al menisco).

In tal caso, dunque, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sarebbero tre, in particolare, i giovani seguiti dai rossoneri. In pole c'è Maxime Estève, classe 2002, francese del Montpellier. A seguire, poi, Mattia Viti, sempre del 2002, italiano dell'Empoli e nel giro della Nazionale Under 21. Infine il più 'esperto' Jorge Cuenca, spagnolo, classe 1999, di proprietà del Villarreal ma in prestito attualmente al Getafe. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

