Calciomercato Milan – Difesa, nel mirino Milenkovic e Luiz Felipe

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic e Luiz Felipe due obiettivi possibili per la sessione di gennaio. Il punto

Daniele Triolo

Simon Kjær ha finito la stagione e, pertanto, nel calciomercato di gennaio, il Milan acquisterà un nuovo difensore. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i due nomi principali sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero quelli di Nikola Milenkovic, classe 1997, della Fiorentina e di Luiz Felipe, anch'egli del 1997, della Lazio.

In chiave calciomercato, per il Milan, ha sottolineato la 'rosea', tanto dipenderà anche dall'esito di Milan-Liverpool di martedì sera. Perché con un Diavolo ancora in corsa per la Champions League, ma anche qualora arrivasse la 'retrocessione' in Europa League, la proprietà potrebbe essere invogliata ad effettuare un bell'investimento nel reparto difensivo a gennaio. Con un Milan senza Europa, invece, potrebbe scattare un piano meno oneroso, magari un'operazione in prestito con diritto di riscatto.

Milenkovic, serbo in scadenza di contratto con i viola il 30 giugno 2023, è valutato 15 milioni di euro. Fu lanciato a Firenze proprio da Stefano Pioli e, in questi giorni, i suoi rappresentanti stanno studiando la situazione: partire adesso o in estate? Il Milan attende, vigile, pronto a colpire qualora si presentasse l'occasione propizia. Luiz Felipe, brasiliano con passaporto italiano, andrà invece in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.

Difficilmente rinnoverà, quindi Claudio Lotito potrebbe anche decidere di farlo andare via a gennaio. Ma a che prezzo? Tanti gli interrogativi, insomma, riguardo quello che sarà il nuovo difensore del Diavolo per la seconda parte di stagione. Altre piste, ha concluso la 'rosea', portano a Malang Sarr (Chelsea), Jhon Lucumí (Genk), Benoît Badiashile (Monaco) e Bećir Omeragić (Zurigo).