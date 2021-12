Calciomercato Milan – Schira: “Difesa, si monitora Lucumí del Genk”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jhon Lucumí, classe 1998, potrebbe essere il sostituto dell'infortunato Simon Kjær? Il punto

"Il Milan sta monitorando il difensore centrale colombiano Jhon Lucumí - ha scritto Schira a tal proposito -. Il suo contratto attuale termina nel 2023 . La scorsa estate l' Atalanta era stata in trattativa per acquistarlo, ma il Genk aveva rifiutato l'offerta". Che sia, dunque, Lucumí il colpo del Diavolo per la sostituzione del danese nell'immediato?

Lucumí, classe 1998, è un centrale di piede sinistro che milita nei belgi del Genk dall'estate 2018. In precedenza aveva giocato in patria, nel Deportivo Cali, squadra della città dove è nato in Colombia. Alto 187 centimetri, Lucumí è un colosso che, in questa stagione, ha già totalizzato 20 presenze tra campionato belga, coppe nazionali, preliminari di Champions League e gironi di Europa League. Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>