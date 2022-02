Calciomercato Milan – Difesa, ora il Diavolo prenota Mbemba

Chancel Mbemba è un obiettivo di calciomercato del Milan. Si svincolerà a parametro zero dal Porto a partire dal prossimo 1° luglio

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il Milan, per il calciomercato estivo, pensa a Chancel Mbemba come rinforzo 'low cost' per la difesa. Mbemba, che si svincolerà dal Porto a parametro zero dal prossimo 1° luglio, per il quotidiano romano rappresenta l'alternativa economica a Sven Botman (Lille) e Gleison Bremer (Torino), il cui costo a fine stagione potrebbe essere troppo alto da sostenere per le casse del club di Via Aldo Rossi.