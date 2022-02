Calciomercato Milan – Difesa, Maldini tornerà alla carica per Botman

Sven Botman resta l'obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo. Paolo Maldini tornerà molto presto alla carica con il Lille

Daniele Triolo

Sven Botman era e rimane l'obiettivo prioritario del Milan per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato estivo. Lo ha ribadito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il Diavolo ha provato a prenderlo a gennaio, ma il Lille non ha voluto liberare il centrale olandese, classe 2000, nemmeno dinanzi un'offerta di 40 milioni di euro da parte del Newcastle.

Il Milan ci riproverà in estate. Paolo Maldini e Frederic Massara sono convinti di spuntarla sugli inglesi, visti gli ottimi rapporti tra le dirigenze di Milan e Lille e visto anche il gradimento espresso dall'ex Ajax e Heerenveen per la destinazione rossonera. Botman viene visto come l'ideale completo per Fikayo Tomori.

Aggiungendo un difensore della sua qualità, Simon Kjær avrà tutto il tempo di recuperare in pieno dall'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro. Il Diavolo, ad ogni modo, potrebbe acquistare un secondo centrale nel caso in cui Alessio Romagnoli non dovesse rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>

