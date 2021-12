Calciomercato Milan – Difesa, interessano i giovani Badiashile e Omeragic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Benoît Badiashile (Monaco) e Begir Omeragic (Zurigo) sono tra i difensori che più interessano

Sui nomi di Nikola Milenković (Fiorentina) e Luiz Felipe (Lazio), entrambi classe 1997, la 'rosea' ha sottolineato come, dagli uffici di Via Aldo Rossi non siano partiti chissà quali particolari approfondimenti. Anche perché molto dovrebbe dipendere dagli sviluppi della trattativa per il rinnovo del contratto del capitano Alessio Romagnoli.