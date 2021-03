Calciomercato Milan – Difesa, idea Hysaj per la fascia | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: potrebbe essere Elseid Hysaj, in scadenza con il Napoli, il nuovo vice di Theo Hernández. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe ingaggiare Elseid Hysaj. Il terzino albanese, classe 1994, andrà infatti in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno e non sembra intenzionato a prolungare l'accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Hysaj andrebbe, così, a ricoprire il ruolo di vice di Theo Hernández nella fila della formazione di Stefano Pioli. Siccome è abile a giocare su ambedue le fasce, oltretutto, potrebbe dare manforte anche a destra a Davide Calabria e Pierre Kalulu.

Hysaj giungerebbe, così, al Milan a parametro zero anche perché Diego Laxalt, mancino di ruolo che tornerà dal prestito al Celtic, non sembra destinato a restare in rossonero anche nella stagione 2021-2022. Il calciatore, ex Empoli, è assistito da Mario Giuffredi, con il quale il Diavolo ha ottimi rapporti ed un altro assistito a Milano, ovvero Andrea Conti.

Conti, lo ricordiamo, è attualmente in prestito al Parma. Qualora i ducali ottenessero la salvezza, scatterebbe l'obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. Nel caso di retrocessione, invece, tale obbligo verrebbe meno. Ma i gialloblu si trovano in cattive acque in campionato.

Pertanto, potrebbe essere che Milan e Giuffredi debbano sedersi nuovamente a tavolino per parlare del futuro del biondo laterale. Non è escluso, quindi, che lo facciano anche per Hysaj. Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>