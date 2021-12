Calciomercato Milan – Difesa, è Acerbi l’idea low cost del Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Francesco Acerbi potrebbe lasciare la Lazio a gennaio. Diavolo pronto a riportarlo a Milano

Per la sessione invernale di calciomercato il Milan avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi . Lo ha riferito 'SportMediaset'. Nonostante le sue recenti dichiarazioni ("Il mio 2022 sarà ancora nella Lazio"), Acerbi potrebbe infatti accettare una proposta per andare via a gennaio, vista la rottura con i tifosi della Curva Nord biancoceleste.

Acerbi, che nel Milan ha già giocato nella prima parte della stagione 2012-2013, è un classe 1988: arriverebbe in rossonero per assicurare affidabilità ed esperienza al reparto. Il quale, come noto, dovrà fare a meno di Simon Kjær fino alla fine di questa stagione. Inoltre, si tratterebbe in sostanza di un'operazione di mercato a basso costo.