Calciomercato Milan – Per la difesa Diallo supera Tanganga: PSG alleato

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale in questa sessione estiva di calciomercato: Diallo supera Tanganga nelle preferenze. Lo riferisce Sky Sport, che sottolinea come il difensore del PSG abbia spodestato anche Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, che fino a pochi giorni fa sembrava in pole per la retroguardia rossonera.