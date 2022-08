Calciomercato Milan – Per la difesa risale Diallo: ostacolo ingaggio

Abdou Diallo torna in cima alle preferenze del Milan per la difesa in questa sessione di calciomercato. Al PSG, però, guadagna tanto

Carmelo Barillà

Abdou Diallo torna in cima alle preferenze del Milan per la difesa in questa sessione di calciomercato. Al PSG, però, il senegalese guadagna tanto. Sarebbe proprio questo l'ostacolo maggiore nella trattativa, come riferisce Daniele Miceli di Sportmediaset.

Calciomercato Milan: le ultime su Diallo

Abdou Diallo, franco-senegalese classe 1996, è uno dei profili individuati dal Milan per sostituire Alessio Romagnoli, passato alla Lazio a parametro zero. Insieme a Diallo rimane viva la candidatura di Japhet Tanganga del Tottenham, mentre si defila Evan N'Dicka. Rispetto ai primi due nomi valutati, infatti, quest'ultimo partirebbe soltanto a titolo definitivo visto il contratto in scadenza nel 2023. L'Eintracht Francoforte, però, chiede almeno 15 milioni di euro, ritenuti eccessivi dal Milan.

Per Diallo, invece, il PSG apre ad un prestito con diritto di riscatto. I francesi, infatti, hanno impellenza di vendere e non porrebbero ostacoli a questo tipo di trasferimento. L'ingaggio percepito da Diallo (6 milioni di euro a stagione), però, frena il tutto. Ecco il punto fatto da Daniele Miceli dagli studi di Sportmediaset: "Per la difesa del Milan sta riguadagnando posizioni Diallo del PSG. Il senegalese chiede minutaggio per arrivare in forma al Mondiale in Qatar. Il nodo della questione è l’ingaggio del giocatore, dato che guadagna quasi 6 milioni a stagione. L’alternativa è Tanganga del Tottenham. Anche lui vuole più spazio e risposte dagli Spurs. Il Tottenham, però, vuole che chi prende Tanganga lo riscatti a fine stagione". Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>