Calciomercato Milan – Difesa, Cairo fa muro e spara alto per Bremer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, piace al Diavolo. I granata non lo mollano ora

Il Milan, che in questa sessione invernale di calciomercato acquisterà un difensore centrale per sostituire l'infortunato Simon Kjær, come noto ha manifestato interesse per Gleison Bremer.