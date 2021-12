Calciomercato Milan – Difesa, Bremer nome caldo. Ma il Torino …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, piace molto al Diavolo. Il punto della situazione

Il Milan, nella sessione invernale di calciomercato, dovrà acquistare un difensore centrale forte che possa sopperire all'assenza di Simon Kjær, che sarà fuori per infortunio per tutta la stagione. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando principalmente dell'opzione Sven Botman del Lille, ha ricordato come ci sia un altro calciatore nel mirino.