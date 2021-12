Calciomercato Milan – Difesa, avanti tutta su Botman: le ultime news

Le ultime news sul calciomercato del Milan: è Sven Botman (Lille) la priorità del Diavolo per rinforzare la difesa nella sessione di gennaio

Daniele Triolo

Sven Botman è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per questa imminente sessione di trattative. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha individuato nel forte centrale mancino olandese, classe 2000, l'ideale sostituto di Simon Kjær. Il quale, come noto, salterà il resto della stagione dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro.

Botman è giovane, ma già affidabile, per aver giocato in due campionati differenti (Eredivisie olandese e, ora, Ligue 1 francese con il Lille, campione di Francia in carica): l'identikit perfetto dei calciatori che il fondo Elliott vuole vedere indossare la maglia rossonera. È ancora molto giovane e, pertanto, non può far altro che migliorare ulteriormente. Meglio, se potrà farlo con i colori del Milan a partire da questa seconda parte di stagione.

Sven Botman, in pratica, è il regalo di calciomercato che Stefano Pioli, allenatore del Milan, non vede l'ora di ricevere per non lasciare nulla di intentato nella lotta per lo Scudetto. La difesa, senza Kjær, ha bisogno di essere 'registrata': non ha preso gol soltanto contro due squadre in crisi come Genoa e Salernitana nelle ultime partite e dunque urgono rimedi importanti. Rinnovare la concorrenza interna e poter concedere riposo ogni tanto a Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli sono due dei motivi che indirizzano il club meneghino all'acquisto dell'olandese.

Il Milan, su di lui, si è mosso con grande anticipo: lo seguiva già dalla scorsa stagione, da quando fece un figurone in Europa League in Milan-Lille 0-3 a 'San Siro'. I rapporti tra Milan e Lille, poi, sono ottimi, come testimoniato dai recenti affari Rafael Leão (2019) e Mike Maignan (2021). Ma basterà per far sbarcare Botman in rossonero? Il Milan, secondo la 'rosea', in queste settimane ha lavorato per concretizzare la sua strategia.

Ovvero, quella di prendere Botman in un'operazione simile a quella che portò Tomori al Milan nel gennaio 2021. Un iniziale periodo di prestito con diritto di riscatto, anche piuttosto oneroso (il Lille valuta Botman 30 milioni di euro) al termine di questa stagione. Di modo che il Diavolo, così, possa valutare il giocatore. Il quale, nel caso in cui si rivelasse perfetto per la squadra rossonera, verrebbe riscattato in via definitiva.

Il Lille accetterà questa tipologia di operazione? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, Diavolo avanti tutta su Botman.