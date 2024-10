Calciomercato Milan – Difensore, Moncada vuole il super talento di Serie B

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe prendere un difensore e avrebbe messo gli occhi sul super talento di Serie B . Il club rossonero, infatti, nell'ultima finestra estiva si è rinforzato parecchio, ma non è detto che un innesto in più possa arrivare anche a gennaio. Uno dei reparti che potrebbero essere interessati da questo 'restyling' è la difesa. Al momento, infatti, sembra che sia il tallone d'Achille del Diavolo. Strahinja Pavlovic aveva dimostrato di essere entrato in condizione molto presto, ma ultimamente non ha mai visto il campo. Matteo Gabbia , al contrario, è salito di colpi, mentre per Fikayo Tomori si parla addirittura di un possibile trasferimento alla Juventus .

Calciomercato Milan - Difensore, piace il gioiello della Serie B: ma c'è un doppio (enorme) ostacolo

Le ultime in merito le ha fornite il quotidiano 'Il Mattino', nell'edizione di Napoli in edicola questa mattina. Come riportato, infatti, il Milan sarebbe uno dei club interessati a Nicolò Bertola, classe 2003 in forza allo Spezia. Sulle sue tracce, si legge, ci sarebbero altre due società importanti di Serie A, come Napoli e Juventus. Al momento si parla solo di interesse, ma non è escluso che un tentativo per anticipare la concorrenza venga fatto.