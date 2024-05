Il Milan vorrebbe prendere un difensore in vista della prossima sessione di calciomercato e starebbe guardando in casa Lazio per il futuro

Fabio Barera Redattore 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 22:17)

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan dovrebbe intervenire per prendere un difensore e l'occasione potrebbe arrivare da una rivale in Serie A, la Lazio. Attraverso il proprio agente Mikkel Beck, infatti, Simon Kjaer ha fatto sapere che lascerà il club rossonero al termine della stagione e non è detto che un altro in difesa non possa lasciare. Pierre Kalulu ha avuto grandi problemi fisici durante l'anno e d'altra parte, se dovessero arrivare offerte importanti, chiunque può partire in estate.