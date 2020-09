Calciomercato Milan – Priorità al difensore: Maldini ha scelto / News

Ultime Calciomercato Milan News: Maldini ha scelto Ajer

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Da diverse settimane il Milan è a caccia di un centrocampista, ma per Tiemoue Bakayoko nulla si smuove col Chelsea (non accetta l’offerta da 25,5 milioni). Così i rossoneri virano decisi a caccia di un difensore. Per la mediana c’è tempo, vista anche la permanenza momentanea di Rade Krunic. In difesa, invece, la situazione è critica: Mateo Musacchio è ancora infortunato e non si sa quando tornerà, Matteo Gabbia è acerbo e Leo Duarte non pronto. Ecco perché Paolo Maldini ha deciso di prendere in mano la situazione e, con la Fiorentina che continua a sparare alto per Nikola Milenkovic, è pronto ad accelerare per un altro dei profili seguiti da tempo. Si tratta di Kristoffer Ajer, classe 1998 del Celtic. Norvegese, fa della fisicità il punto di forza (alto 1,98m), ma ha anche buona tecnica e velocità. Il Milan lo segue da tempo e nei prossimi giorni è previsto un incontro con il suo agente per capire la fattibilità dell’operazione. Probabile prestito oneroso (4mln) con diritto di riscatto. Saranno dunque ore decisive anche per la Fiorentina: o abbassa le pretese per Milenkovic e accetta la valutazione da 28 milioni del Milan, o non lo cederà.

PER LE ULTIME SUL CENTROCAMPISTA LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>