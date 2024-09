Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe agire per rinforzare la propria difesa e tra i nomi accostati ultimamente ne è spuntato uno nuovo, che corrisponde ad uno scarto dell'Arsenal. In questo momento, infatti, i rossoneri possono contare su quattro giocatori in quella zona del campo, per cui in linea teoria sarebbero coperti. Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Malick Thiaw sono i centrali a disposizione di Paulo Fonseca, che ruotano nelle diverse competizioni per far respirare i proprio compagni nell'ottica di una stagione piuttosto lunga.