Calciomercato Milan – Difensore, è sfida tra Kabak e Lovato | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la scelta del difensore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato del Milan. L’intenzione di Maldini e Massara è quella di acquistare un difensore centrale, a maggior ragione dopo l’infortunio di Kjaer. La scelta sembra essere ristretta a due giocatori: Matteo Lovato del Verona e Ozan Kabak dello Schalke 04. Piace anche Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ma questa è un’operazione difficile da concludere a gennaio.

Sempre in chiave mercato, da segnalare le parole di Pablo Longoria, ds del Marsiglia, che si è soffermato su Thuavin: "Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma è difficile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose. Non voglio fare polemica con Maldini e con il Milan, che sta facendo un buon lavoro, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Thauvin ha un contratto con noi".