Calciomercato Milan – Difensore, contatti avviati. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo a zero in difesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è vicino, e probabilmente uno degli obiettivi principali del Milan è quello di acquistare un difensore centrale. Certo, ci sono Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia, ma il futuro di Leo Duarte e Mateo Musacchio è tutto da delineare.

Tra i nomi c’è sicuramente quello di Melayro Bogarde. Classe 2002, è un difensore molto interessante che in questo momento milita nell’Hoffenheim. Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei contatti tra Maldini e l’entourage del giocatore. L’interesse c’è, ma ci sono altri club sulle tracce dell’olandese, in primis il Barcellona.

Bogarde, infatti, rappresenta un’opportunità di mercato non solo per il Milan. L’olandese ha un contratto di scadenza con l’Hoffenheim a giugno, e quindi può diventare un nome molto caldo per tante squadre. La dirigenza rossonera, però, potrebbe anche decidere di anticipare l’operazione, pagando un piccolo indennizzo ai tedeschi. Il difensore centrale, tra l’altro, ha avuto dei riscontri molto positivi da parte dello scouting rossonero capitanato da Moncada.

In ogni caso, non c'è solo Bogarde. Nel mirino, come noto, ci sono anche altri difensori come ad esempio Ozan Kabak e Matteo Lovato. Sul primo il Milan può approfittare del bruttissimo momento che sta attraversando lo Schalke 04 (ultimo in Bundesliga e diversi problemi nello spogliatoio), sul secondo la concorrenza è elevata, anche se i rossoneri sembrano essere in pole position. Vedremo cosa succederà, ma Bogarde può essere il nome giusto per rafforzare la difesa.