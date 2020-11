Calciomercato Milan – Difensore centrale: uno tra Kabak e Lovato | News

Calciomercato Milan: a gennaio arriverà Kabak o Lovato?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Uno tra Ozan Kabak e Matteo Lovato, entrambi classe 2000, potrebbe essere il nuovo difensore centrale del Milan già nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il turco Kabak e l’italiano Lovato, rispettivamente di proprietà dello Schalke 04 e dell’Hellas Verona, sono infatti i due nomi maggiormente seguiti dal Milan. La dirigenza del club rossonero, comunque, si farà trovare pronta nel caso in cui ci sia bisogno di ulteriori rinforzi in altri settori del campo. CALCIOMERCATO MILAN, SI COMPLICA IL RINNOVO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>