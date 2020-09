Ag. Olmo: “Il Milan? Era un’opzione reale. Parlammo con Boban, poi …”

Calciomercato Milan: Dani Olmo fu ad un passo. Ecco cosa successe

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andy Bara, agente di Dani Olmo, fantasista spagnolo del RB Lipsia, è tornato a parlare del mancato trasferimento dell’ex Dinamo Zagabria in rossonero. Queste le dichiarazioni di Bara su Dani Olmo. “La verità è che il Milan era un’opzione reale, abbiamo parlato a lungo con Zvonimir Boban. La discussione è andata avanti a lungo ma poi il RB Lipsia ha attuato una grande strategia venendo direttamente in Croazia per trattare con la Dinamo Zagabria. Julian Nagelsmann lo ha chiamato diverse volte per spiegargli il progetto. Aveva offerte anche da Atlético Madrid e Bayern Monaco e alla fine ha scelto di andare al RB Lipsia per il suo allenatore e il suo direttore sportivo che sono stati così incisivi nell’illustrargli il progetto. Ha scelto così, pur rispettando il Milan che è uno dei club più importanti e vincenti del mondo“. DALLA GERMANIA POTREBBE GIUNGERE UN ALTRO CALCIATORE IN ROSSONERO >>>