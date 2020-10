Calciomercato Milan – Diavolo tra Kabak e Rüdiger: gli aggiornamenti

Calciomercato Milan: rossoneri, caccia a Kabak o Rüdiger

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sarà Ozan Kabak (Schalke 04) o Antonio Rüdiger (Chelsea) il nuovo difensore centrale del Milan? La redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ ha fornito, in tal senso, freschi aggiornamenti sulle vicende di calciomercato in casa rossonera. La priorità del Milan resta Kabak: i rossoneri attendono una risposta definitiva dallo Schalke 04 sulla cessione del centrale turco, classe 2000. Nel caso in cui, poi, l’operazione per Kabak non dovesse andare in porto, il Diavolo tornerebbe su Rüdiger. I ‘Blues‘, per il tedesco classe 1993, hanno aperto alla cessione in prestito. Manca, però, ancora l’accordo totale tra le società e con il calciatore sull’ingaggio. Una duplice intesa che andrebbe trovata, velocemente, entro la giornata di oggi … LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN TUTTE QUI >>>