Calciomercato Milan – Diavolo sulle tracce di Aaronson del Salisburgo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brenden Aaronson, esterno offensivo statunitense, al centro di un duello con Leeds e RB Lipsia

Aaronson è arrivato in Europa nel gennaio 2021 per indossare la maglia del RB Salisburgo e in quest'anno solare ha realizzato 3 gol e fornito 7 assist in 26 partite disputate con la maglia della squadra austriaca. Ha stupito critici ed addetti ai lavori, che si dicono convinti di come il ragazzo sia già pronto per un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Ovvero, il trasferimento in una big del calcio europeo.