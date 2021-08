Calciomercato Milan – Diavolo su Ilicic, ma non a cifre importanti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic è nel mirino dei rossoneri per la sua duttilità. Può arrivare però solo a cifre basse

Daniele Triolo

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, considera seriamente l'idea di prendere Josip Ilicic dall'Atalanta. Ne parlano il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola. Mentre, però, per il quotidiano romano, lo sloveno sarebbe un'opzione in più per la fascia destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli (con Samu Castillejo che diventerebbe così un esubero), per quello torinese il Diavolo considererebbe Ilicic un trequartista, da alternare con Brahim Díaz. E comunque che arriverebbe al posto di Hakim Ziyech e non in coppia con il calciatore del Chelsea.

Comunque stiano realmente le cose, la verità che il Milan, in questo calciomercato estivo, può portare Ilicic a casa. Il classe 1988, infatti, legato alla 'Dea' soltanto da un altro anno di contratto (scadenza 30 giugno 2022) ha già informato da mesi il club nerazzurro di voler andare via. Ed il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, qualche giorno fa ha confermato come l'Atalanta voglia, nei fatti, accontentare la richiesta di Ilicic, ovvero quella di provare una nuova esperienza professionale. Il giocatore vorrebbe giocare nel Milan (già abita in pieno centro a Milano, n.d.r.) ed il Diavolo vorrebbe anche accontentarlo.

Finora, però, non è stata intavolata una vera e propria trattativa di mercato tra Milan ed Atalanta per Ilicic. Anche perché, al momento, non coincidono la richiesta dell'Atalanta per il suo cartellino (almeno 8 milioni di euro) e la proposta del Milan (rinuncia ai bonus su Matteo Pessina e, eventualmente, un minimo indennizzo). Ilicic-Milan, quindi, si potrà certamente fare. Ma non a cifre troppo importanti. Il giocatore, in fin dei conti, viene da un'annata negativa ed a gennaio 2022 farà 34 anni. Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>