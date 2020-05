Calciomercato Milan – Diavolo su Eduardo Quaresma: l’agente è Futre

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘calciomercato.com‘ conferma che il Milan sta seguendo, con molto interesse, Eduardo Quaresma, classe 2002, difensore centrale portoghese di proprietà dello Sporting Lisbona, il cui contratto con i ‘Leões‘ scadrà il 30 giugno 2021.

Sebbene non trovi conferma, al momento, la notizia secondo cui lo Sporting Lisbona abbia rifiutato una prima offerta rossonera per il calciatore, pari a 5 milioni di euro più una contropartita tecnica, è indubbio che Eduardo Quaresma, sondato anche dagli scout di Atlético Madrid, Inter e RB Lipsia, piaccia molto al club di Via Aldo Rossi.

Eduardo Quaresma, tra l’altro, è assistito da Paulo Futre, ex grande calciatore di Porto ed Atlético Madrid, passato, brevemente, in Italia, indossando le maglie della Reggiana e proprio del Milan tra il 1994 ed il 1996. Gli osservatori del Diavolo restano vigili sul calciatore: qualora non rinnovasse con i lusitani, si farebbero trovare pronti … INTANTO, IN PORTOGALLO, I ROSSONERI SONO PROSSIMI A PIAZZARE UN GRAN COLPO IN MEDIANA >>>