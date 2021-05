Calciomercato Milan – ‘Diavolo’ su Aurier, ma occhio al PSG | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. I rossoneri sono sulle tracce di Serge Aurier: sul terzino c'è anche l'interesse del PSG

Il Milan è alla ricerca di un terzino per la prossima stagione, considerato il non facile riscatto di Diogo Dalot e delle probabili cessioni a titolo definitivo di Andrea Conti e Diego Laxalt. Da tempo i rossoneri sono sulle tracce di Serge Aurier, laterale destro di difesa in forza al Tottenham. Con gli 'Spurs' dal 2017, il francese è alla sua quinta stagione in Inghilterra dove ha collezionato 107 presenze e 8 reti. Sul classe '92, però, non ci sarebbe solo il 'Diavolo'. Infatti, stando a quanto riportato da 'Foot Mercato', il difensore potrebbe tornare al Paris Saint Germain. Con la squadra parigina ha già giocato in passato per ben tre stagioni, dal 2014 al 2017, totalizzando 87 apparizioni e e 5 gol tra campionato e coppe. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma, considerato che il suo contratto scadrà nel giugno del 2022, il valore di mercato di Aurier potrebbe scendere di qualche milione. Milan in Champions: ecco le mosse di calciomercato di Maldini.