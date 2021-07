Calciomercato Milan – Diavolo intrigato da De Ketelaere del Bruges

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges, stuzzica i dirigenti rossoneri

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, pensa a come rinforzare la squadra di Stefano Pioli in ogni reparto. Il diktat è sempre lo stesso: si punta su giovani talenti, con qualche calciatore esperto che possa guidare la truppa in Serie A e in Champions League.