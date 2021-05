Calciomercato Milan – Diavolo, c’è Tomori da riscattare dal Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori, giunto lo scorso gennaio in prestito dal Chelsea, costa 28 milioni di euro

Il Milan ha ottenuto la qualificazione alla Champions League 2021-2022 . Adesso il club rossonero potrà dedicarsi alle operazioni di calciomercato , in entrata ed in uscita. La prima questione da affrontare, come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, è quella relativa al riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea .

Tomori, giunto al Milan nello scorso calciomercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha convinto tutti in rossonero. Ha disputato 17 gare in Serie A, con il gol messo a segno in casa della Juventus; quindi, 4 presenze in Europa League ed una in Coppa Italia.