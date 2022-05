Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Leao, manovra anti Real Madrid”

Rafael Leao, attaccante del Milan, obiettivo del Real Madrid nel calciomercato estivo. Motivo per cui il Diavolo si muove per blindarlo

Daniele Triolo

Giungono notizie di calciomercato su Rafael Leao, attaccante del Milan. Il quale, come noto, è finito sul taccuino del Real Madrid di Carlo Ancelotti per la sessione estiva di trattative. Secondo quanto riferito, infatti, dal popolare quotidiano sportivo 'AS' questa mattina, il club rossonero avrebbe iniziato le grandi manovre sul giocatore. Obiettivo, blindare il suo gioiello dagli assalti delle 'Merengues'.

Il Milan, secondo 'AS', sarebbe in contrattazione con l'agente di Leao, il potente Jorge Mendes. Motivo, prolungare il contratto dell'attaccante portoghese, autore di 14 gol e 12 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia nell'ultima stagione. Contestualmente al prolungamento ed all'adeguamento dell'ingaggio, però, il Diavolo vorrebbe alzare il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto di Leao.

Attualmente, come confermato dal direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, in una recente intervista a 'La Gazzetta dello Sport', nel contratto di Leao con il club di Via Aldo Rossi, valido fino al 30 giugno 2024, è presente, infatti, una clausola di 150 milioni di euro. Il Milan, per 'AS', vorrebbe portarla a 200 o, addirittura, 250 milioni di euro per scongiurare ogni possibile affondo del Real Madrid sul nativo di Almada.

Leao, ha evidenziato il quotidiano sportivo spagnolo, è felice al Milan e vorrebbe restare. Comunque non dubiterebbe nel tentare il grande salto nella Liga, con la maglia dei 'Blancos', nel caso in cui il Real Madrid ci provasse sul serio per lui. Giocatori come Marco Asensio e Luka Jović potrebbero rappresentare delle contropartite tecniche nell'eventuale operazione di calciomercato per Leao.