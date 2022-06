Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Carrasco se parte Leao”

Il Milan punta a respingere gli assalti delle big europee per Rafael Leao, ma in caso di cessione sbuca il profilo di Yannick Carrasco

Nominato MVP del campionato, Leao si è unito ai compagni della nazionale portoghese per gli impegni di Nations League. I lusitani affronteranno nell'ordine Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca nel giro di una settimana. Il C.T. Fernando Santos potrebbe affidarsi al talento di Leao per scardinare le difese avversarie.

Il Milan, senza dubbio, vuole blindare l'attaccante arrivato dal Lille. Nel contratto di Rafael Leao è presente una clausola rescissoria da 150 milioni . Ma non basta. I dirigenti rossoneri, una volta definiti i rinnovi di contratto con la nuova proprietà , incontreranno l'entourage del portoghese per proporre un adeguamento dell'ingaggio al loro assistito. Ma non solo. L'intenzione del Milan è quella di innalzare la clausola almeno a 200 milioni di euro .

Queste mosse, però, potrebbero non bastare. La società più interessata a Leao, come dicevamo in apertura, è il Real Madrid. Qualora gli spagnoli decidessero di presentare un'offerta monstre ai rossoneri non è da escludere che il Milan ci penserebbe. Ecco perché iniziano a spuntare le alternative.