Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio vuole restare a Madrid”

Marco Asensio, obiettivo di calciomercato del Milan, vorrebbe restare al Real Madrid nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2023

Daniele Triolo

Marco Asensio, obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo, vorrebbe continuare a giocare nel Real Madrid, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Lo ha riferito, questa mattina, il popolare quotidiano sportivo iberico 'AS', anche in prima pagina.

Inizialmente Asensio era in cerca di una nuova squadra per proseguire il suo percorso professionale. Nei 'Blancos' di Carlo Ancelotti, nell'ultima stagione, aveva infatti giocato spesso nella Liga, torneo in cui ha segnato anche 10 gol in 31 partite, ma poco in Champions League (appena 206' in 8 presenze).

Calciomercato Milan, nulla da fare per Asensio: il punto

Accostato a Liverpool, Newcastle United e Milan, Asensio ha dunque cominciato a guardarsi intorno. Secondo 'AS', però, il suo piano è cambiato strada facendo. Dapprima perché è saltato l'arrivo a Madrid di Kylian Mbappé, che ha preferito continuare la sua carriera nel PSG. E poi per via delle dismissioni operate dal club di Florentino Pérez in questi giorni.

Sono andati via, infatti, Isco Alarcón (svincolato), Gareth Bale (Los Angeles Football Club) e Luka Jović (Fiorentina). Pertanto, questo il pensiero di Asensio, si è liberato spazio tra la trequarti e l'attacco e, dunque, nella stagione che verrà avrà più chance di giocare titolare e con continuità.

Tutti motivi per cui, per i colleghi di 'AS', Asensio avrebbe deciso di restare nelle fila delle 'Merengues' e giocare, quindi, nella Capitale spagnola per un'ultima stagione prima di svincolarsi a parametro zero nell'estate 2023. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>