Calciomercato Milan – Per la difesa Diallo e Tanganga piste principali

Abdou Diallo (PSG) e Japhet Tanganga (Tottenham) sono obiettivi del Milan per questo calciomercato estivo. Il punto della situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come, una volta chiusa l'operazione Charles De Ketelaere, i rossoneri, in ordine di tempo, porteranno un nuovo difensore a Milanello agli ordini di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, ipotesi Diallo e Tanganga per la retroguardia

Il Milan cerca un difensore affidabile a costi molto contenuti. Probabilmente in prestito. Insomma, per la 'rosea' sarà un quarto titolare che, in una stagione dove si giocherà tanto e nella quale le rotazioni saranno necessarie, si alternerà con Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Simon Kjær.

Al danese, che nel ritiro in Austria si è allenato quasi sempre da solo, serve tempo per recuperare al 100%. Ai rossoneri, invece, serve un centrale pronto per giocare in Serie A e in Champions League. Tra i candidati, spiccano due nomi, definiti dal quotidiano sportivo nazionale in pole position per vestire la maglia rossonera.

Si tratta di Abdou Diallo, classe 1996, del PSG e di Japhet Tanganga, classe 1999, del Tottenham. Diallo ha più esperienza ad alto livello, guadagna e costa di più. Ma molto dipenderà dalle richieste dei club e dalla concorrenza. Per Tanganga, il Tottenham, ad esempio, chiede ancora un obbligo di riscatto che il Milan non vuole permettersi. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>