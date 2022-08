Calciomercato Milan – Obiettivo Diallo: la formula preferita dal Diavolo

Abdou Diallo è un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare la propria difesa. Diavolo in trattativa con il PSG per il senegalese

Daniele Triolo

Abdou Diallo, classe 1996, difensore centrale franco-senegalese del PSG, è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Secondo quanto riferito, infatti, dal quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi punta a prendere Diallo dai francesi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, avanza la candidatura di Diallo per la difesa

Sarebbe lui, Diallo, quindi, il profilo idoneo individuato dai rossoneri per sostituire Alessio Romagnoli, che si è trasferito a parametro zero alla Lazio di Maurizio Sarri. Il calciatore dei parigini vanta notevole esperienza internazionale. Oltre che in Ligue 1 e in Champions League, infatti, ha giocato anche in Bundesliga, indossando le maglie di Mainz e Borussia Dortmund, prima di trasferirsi al PSG nell'estate 2019 per 32 milioni di euro.

Nella passata stagione Diallo ha totalizzato, però, soltanto 16 presenze in tutte le competizioni. A febbraio 2022 ha vinto la Coppa d'Africa con la sua Nazionale, il Senegal. Tornato a Parigi, però, è sceso in campo soltanto una volta da titolare nella seconda parte dell'ultima annata. Motivo per cui, nonostante la stima del tecnico Christophe Galtier, che ieri l'ha portato in panchina in occasione della finale della Supercoppa nazionale vinta 4-0 contro il Nantes, Diallo vuole andare via.

Anche perché a Parigi, oltre Nordi Mukiele, appena arrivato dal RB Lipsia, in difesa potrebbe giungere anche Milan Škriniar dall'Inter a togliergli spazio. Il Milan rappresenta un'ottima soluzione di calciomercato per Diallo: bisognerà vedere, però, se i costi dell'operazione saranno sostenibili per il club rossonero, che deve acquistare anche un centrocampista. Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>