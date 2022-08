Calciomercato Milan – Diallo piace anche alla Roma: le ultime

Nel mirino del Milan per questi ultimi giorni di calciomercato c'è sempre un difensore, ma salvo sorprese non dovrebbe essere Abdou Diallo, senegalese classe 1996. Le richieste del Paris Saint-Germain e del giocatore non vengono reputate congrue dal Milan e per questo i rossoneri hanno mollato, almeno per il momento. Occhio però perché Diallo potrebbe finire comunque nel nostro campionato. Secondo quanto riferisce il Messaggero, infatti, alla Roma piace tantissimo. Il giocatore è in uscita dai parigini e potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto con ingaggio in parte pagato. Il prezzo totale dell'affare dovrebbe essere di 18 milioni circa. Vedremo se invece il Milan tornerà in corsa. Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>