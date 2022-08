Calciomercato Milan, Diallo e Onyedika in pole. E occhio a Ballo-Touré

Abdou Diallo e Raphael Onyedika sono i principali candidati per difesa e centrocampo del Milan. Possibile addio per Ballo-Touré

Abdou Diallo e Raphael Onyedika sono i principali candidati per difesa e centrocampo del Milan . Possibile addio, invece, per Fodé Ballo-Touré. Sono queste le news riportate da Daniele Miceli di Sportmediaset. Di seguito i dettagli.

“In difesa il preferito è Diallo del PSG - dice Miceli -. Si studia la compartecipazione dei parigini all’alto ingaggio che il calciatore attualmente percepisce. Diallo può fare anche il terzino sinistro, con Ballo Touré che potrebbe finire in Francia. A centrocampo Onyedika è sempre la prima scelta, specialmente ora che il Midtjylland è fuori dalla Champions League. La valutazione è di 7 milioni di euro, compatibile con il budget che hanno ancora a disposizione i rossoneri”. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>