Calciomercato Milan – Difesa, Diallo in pole position ma niente follie

In quel che resta del calciomercato estivo il Milan cerca sempre un difensore e il nome di Abdou Diallo, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, resta sempre in pole position per vestire la maglia rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara, nella settimana che inizia oggi, vorrebbero definire almeno uno degli ultimi due obiettivi rimasti per questa sessione di trattative, ovvero il difensore o il centrocampista.