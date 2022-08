Calciomercato Milan – Difesa, Diallo favorito su Tanganga: i motivi

Abdou Diallo e Japhet Tanganga sono obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa. Il classe 1996 del PSG, però, è avanti

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan. In particolare, di Abdou Diallo e Japhet Tanganga, difensori in uscita rispettivamente da PSG e Tottenham: uno dei due potrebbe rinforzare la retroguardia a disposizione di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: per la difesa salgono le quotazioni di Diallo

Il quotidiano romano ha evidenziato come, fino a qualche giorno fa, sembrava ci fosse Tanganga in pole position per il trasferimento rossonero. Le richieste degli 'Spurs', però, non convincono Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Milan vorrebbe impostare una trattativa per il classe 1999 sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ma Fabio Paratici, dirigente del Tottenham, vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto a oltre 20 milioni di euro.

Ecco perché, secondo il 'CorSport', in casa Milan si sta facendo strada l'idea di calciomercato che porta a Diallo. Il PSG dovrebbe però aprire alla formula voluta dai rossoneri, ovvero la cessione in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, partecipare al pagamento del suo ingaggio. Ci sono due motivi che portano il Diavolo a favorire un arrivo eventuale di Diallo anziché quello di Tanganga.

Il primo è relativo al suo ruolo. Diallo è mancino e, dunque, può giocare da centrale, completando il pacchetto difensivo con Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjær (tutti di piede destro), ma anche da terzino sinistro, come vice di Theo Hernández. Inoltre, possiede la doppia nazionalità, sia francese sia senegalese, quindi ha doppio passaporto. Rispetto a Tanganga, è tesserabile come comunitario. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>