Calciomercato Milan – Diallo, dialogo con il PSG non ancora nel vivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Abdou Diallo del PSG è la principale alternativa a Sven Botman per rinforzare la retroguardia

Abdou Diallo rappresenta, in questa sessione invernale di calciomercato del Milan, un'alternativa qualora il club rossonero non riuscisse a mettere le mani sul primo obiettivo, Sven Botman del Lille. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.