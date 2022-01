Calciomercato Milan – Botman, affare complicato ma non impossibile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman (Lille) è la priorità del Diavolo per rinforzare la difesa in questo mese di gennaio

Daniele Triolo

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe essere il terzo calciatore del Lille ad approdare in rossonero dopo Rafael Leão (2019) e Mike Maignan (2021). Più in generale, il settimo calciatore della Ligue 1 francese a firmare per il Diavolo negli ultimi due anni e mezzo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Per Botman, priorità di calciomercato del Milan per sostituire l'infortunato Simon Kjær nella sessione di trattative che prende ufficialmente il via oggi, il Lille spara alto. I francesi, infatti, chiedono non meno di 30 milioni di euro. Secondo la 'rosea', però, l'affare, per quanto complicato, non è poi così impossibile.

Questo perché i rapporti tra Milan e Lille sono ottimi, ma anche perché i transalpini, che vivono una situazione economica delicata, hanno bisogno di vendere. E potrebbe non bastare la cessione di Jonathan Ikoné alla Fiorentina. Nonostante, dunque, la qualificazione agli ottavi di Champions League abbia dato un po' di ossigeno alle casse, al Lille guadagnare ancora adesso farebbe comodo.

Per privarsi, però, di un gioiello come Botman dovrà pervenire una proposta davvero interessante. Il piano del Milan ricalca, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, quello messo in pratica per Fikayo Tomori con il Chelsea esattamente un anno fa. Ovvero, il Diavolo vorrebbe prendere Botman in prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione.

Assicurandosi, dunque, nel caso l'olandese non tradisca le attese, il centrale del presente e del futuro. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>