Calciomercato Milan – Cala la clausola: occasione per un attaccante?

Il Milan ha battuo Cagliari per 1-3: la squadra di Stefano Pioli gioca meglio rispetto alla gara contro il Verona. I rossoneri hanno cercato il turnover mettendo in campo molti protagonisti del calciomercato estivo, come Chukwueze e Okafor per fare due esempi. E di mercato si potrebbe occupare ancora la dirigenza rossonera, magari in cerca di qualche occasione.