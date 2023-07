Calciomercato Milan – Attacco, Dia il nome nuovo: clausola sostenibile

Boulaye Dia è il nuovo obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Serve un attaccante e il senegalese non costa neanche molto

Il Milan , come noto, è alla ricerca di un attaccante per questa sessione estiva di calciomercato . Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, tra i profili valutati dal club di Via Aldo Rossi c'è anche quello di Boulaye Dia .

Calciomercato Milan: emerge l'opzione Dia per l'attacco

Classe 1996, senegalese di passaporto francese, Dia, che in carriera ha anche indossato le maglie di Reims in Francia e Villarreal in Spagna, è stato appena riscattato dalla Salernitana. Versati 12,5 milioni di euro al 'Sottomarino Giallo' dopo la stagione trascorsa in prestito in Campania.