Calciomercato Milan – Di Marzio: ”Tutto su Vranckx, c’è fiducia”

Nella scorsa stagione Vranckx ha trovato poco spazio nelle rotazioni dei tecnici Van Bommel e Kohfeldt e con il nuovo mister Kovac la situazione non sembra destinata a cambiare. Per questo motivo, una cessione sarebbe sicuramente la soluzione migliore per club e giocatore e il Milan sembrerebbe appunto essere in pole position per accaparrarsi il capitano della nazionale belga U21.