Calciomercato Milan – Di Marzio: “Centrocampista, l’ultima idea rossonera”

Novità sul calciomercato del Milan da Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport'. Ecco chi sta monitorando il club di Via Aldo Rossi

Gianluca Di Marzio , giornalista di 'Sky Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan . Sembra, infatti, che Geoffrey Moncada , direttore sportivo del club rossonero, oltre ad aver monitorato Finn van Breemen , in casa Basilea abbia osservato con attenzione anche Renato Veiga nel suo viaggio in Svizzera della scorsa domenica.

Classe 2003, Veiga è un centrocampista portoghese cresciuto nello Sporting Lisbona. Da gennaio a giugno 2023 Veiga ha giocato in prestito in Bundesliga, all'Augsburg, con cui ha giocato 13 partite.